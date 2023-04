San Marino al debutto Ecco gli Athletics Bologna

Se Giove Pluvio non ci mette lo zampino, poiché la pioggia – prevista purtroppo per oggi – non è proprio un’alleata del ‘batti e corri’, i campioni d’Italia del San Marino sono pronti a fare il loro debutto nel massimo campionato, con il calendario che conduce a Serravalle gli Athletics Bologna per questo ‘Opening Game’ (playball alle 15 e alle 19). Per questi due incontri e per i successivi match relativi alla prima fase (il 22 aprile arriva Padule e il 13 maggio Macerata) l’ingresso sarà gratuito, con gli spettatori che riceveranno inoltre in omaggio il poster dei tricolori e il giornalino che ne racconta le vicende. Poi, nella presumibile poule playoff, i biglietti costeranno 8 (interi) e 5 euro (pensionati e studenti), mentre gli under 14 avranno libero accesso alle tribune. La società propone inoltre abbonamenti per l’intera stagione a 50 euro (finali escluse).

Si comincia e San Marino in entrambi i match dovrà fare a meno dell’interno Leo Ferrini e dell’esterno Dudley Leonora, che devono scontare due turni – cioè partite – di squalifica dopo il ‘caldo’ epilogo dell’ultima finale scudetto. Ma le alternative non mancano, al riconfermato manager Doriano Bindi. "In terza base giocherà Pulzetti – rivela lo skipper dei Titani –, mentre nel prato esterno difenderanno Di Fabio, Bautista e il nuovo arrivato Ericson Leonora. Celli giocherà invece sul cuscino di prima base", aggiunge il tecnico, che per quel che riguarda i lanciatori partenti in garauno metterà la pallina nelle mani di Luca Di Raffaele e nella replica si affiderà a Carlos Quevedo. Ma che autonomia possono avere, i pitcher, visto che la stagione è agli albori? "Penso che i due starter possano avere nel braccio almeno un’ottantina di lanci a testa. Dietro, poi, avremo altri tre lanciatori per garauno, Peluso, Garbella e Tognacci, e un paio per garadue, Kourtis e Baez. Mi piacerebbe riuscire a dare qualche inning a tutti", è il legittimo auspicio di Bindi, che da navigato condottiero sa perfettamente di non avere grossi margini di errore in queste brevissima prima fase – 10 partite in tutto – che promuoverà alla poule scudetto solo le migliori due formazioni. Per i tricolori, salvo improbabili colpi di scena, non dovrebbe certo essere un problema.

alb. cresc.