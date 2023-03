San Marino al lavoro, arriva l’Irlanda del Nord

Tornano le European Qualifiers: dieci appuntamenti con la Nazionale di San Marino nel corso dell’anno solare, in cui i titani affronteranno in casa e a domicilio Danimarca, Finlandia, Kazahstan, Slovenia ed Irlanda del Nord. Queste ultime rappresentano le prossime avversarie di giovedì e domenica: si inizia al San Marino Stadium contro i britannici, che hanno recentemente richiamato Michael O’Neill, il ct dello storico Euro 2016, per un secondo ciclo che sarà varato proprio a Serravalle. Biglietti in vendita online e dai rivenditori autorizzati per l’incontro di giovedì, alle 20.45. Con San Marino-Irlanda del Nord debutterà anche la radiocronaca in diretta su Titani.tv, che garantirà il commento live e senza limitazioni territoriali di tutte e dieci le gare di qualificazione agli Europei di Germania 2024 nelle quali saranno impegnati i biancazzurri, in casa come in trasferta. Intanto, il ct Fabrizio Costantini ha convocato 26 giocatori, ma alla fine ne resteranno soltanto 23.