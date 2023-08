San Marino al settimo posto

Termina con una sconfitta e col settimo posto su nove partecipanti, l’Europeo Under 18 Division C della nazionale di San Marino. La squadra di Millina ha sfiorato il colpaccio nell’ultima gara con l’Azerbaijan, persa di sole sei lunghezze dopo essere stata a lungo davanti (63-69). Un ko più che onorevole, col quinto posto che però a quel punto è diventato impossibile. In quel momento i biancazzurri ballavano tra sesta e settima posizione, decretata poi dalla vittoria ai supplementari di Malta su Gibilterra. Il torneo è stato vinto da Cipro, argento per Monaco e bronzo per la Moldova. Quarta posizione per il Lussemburgo, poi Azerbaijan, Andorra, San Marino, Malta e Gibilterra. Tra i Titani da segnalare le prestazioni di Cadiman, che ha chiuso il torneo con 14.8 punti e 13.2 rimbalzi di media, e Lettoli, che ha concluso appena sotto nelle segnature con 14.5 e ci ha aggiunto 8 rimbalzi.