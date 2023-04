San Marino, arriva Padule Riecco Ferrini e Leonora

Dopo aver demolito gli Athletics Bologna nel turno inaugurale del campionato di serie A di ‘batti e corri’ (11-1 e 12-0 gli eloquenti risultati a Serravalle, con entrambi i match che si sono conclusi al 7° inning per ’manifesta inferiorità’), il San Marino torna nuovamente in campo oggi, sempre in repubblica, per incrociare le mazze con i toscani del Padule (playball alle 15 e alle 19, l’ingresso è gratuito).

E la sensazione, piuttosto nitida, è che l’epilogo non dovrebbe essere dissimile da quello dello scorso weekend, anche perché il Padule, nella prima giornata, ha perso in casa entrambe le partite col Macerata non segnando neppure un punto a fronte di 16 subiti (0-11, 0-5 gli score).

"Sulla carta è così – ammette Doriano Bindi, manager dei tricolori –, comunque gli incontri poi bisogna giocarli". Un San Marino che, a differenza dell’esordio, stavolta sarà al completo, poiché Leo Ferrini e Dudley Leonora hanno finito di scontare una squalifica relativa alla passata stagione. Ed entrambi saranno dentro già in garauno, con Ferrini a difendere sul cuscino di terza base e Leonora su quello di prima. Celli tornerà nel suo abituale ruolo di esterno centro e avrà a fianco Ericson Leonora, a sinistra, e Batista a destra. La ‘cerniera’ seconda-interbase sarà formata come sempre da Angulo ed Epifano, con Lino dietro il piatto e Pieternella battitore designato. Ma l’idea di Bindi è far giocare un po’ tutti, così come il tecnico sammarinese vorrebbe ritagliare qualche inning ai due lanciatori che non è riuscito a utilizzare con gli Athletics, vale a dire Baez e Tognacci. I pitcher partenti comunque non cambieranno. "Andrò sempre con Di Raffaele e Quevedo", conferma Doriano, che da vecchia volpe dei diamanti avverte: "Il rischio nell’affrontare queste partite è che puoi rimediare solo figuracce: se vinci è tutto nella norma, nell’ordine delle cose, mentre se dovessi perdere...", sospira il manager dei Titani, che utilizza questa prima fase per far entrare in condizione la squadra in vista di momenti più impegnativi.

"È fondamentale mantenere sempre alta la concentrazione e sfruttare queste giornate per portare al meglio la squadra nella seconda fase, quando il livello si alzerà sensibilmente", osserva Bindi. Il Padule all’esordio ha picchiato 8 valide in tutto: 4 di queste le ha ‘prodotte’ però lo stesso uomo, quel Ramirez Villanueva che è il numero 4 del line-up.

