San Marino autoritario a Falconara

Robur Falconara

62

Ap Titano

78

ROBUR FALCONARA: Caggiula 5, Bolognini 12, Toia 17, Giorgini 2, Serrani, Ponzella 5, Grilli 2, Centanni 8, Formisano 6, Correia 1, Polonara 4, Cerri. All.: Reggiani.

EA AP TITANO: Borello 3, Palmieri 7, Gamberini 23, Macina 7, Fusco 10, Frattarelli, Dini 16, Raschi 12, Riccardi, Zanotti. All.: Rossini.

Arbitri: Bonfigli e Ricci.

Parziali: 19-23, 41-39, 48-61.

Quarantuno punti già concessi all’intervallo, 20 nel secondi 20’. Il blitz dell’Ap Titano a Falconara è tutto nella stretta difensiva operata nella ripresa da Macina e compagni, con la ‘corazza’ dell’albiceleste che diventa impenetrabile. In attacco il solito Gamberini porta i ‘mattoni’ più pesanti, ma ci sono altri tre giocatori che finiscono in doppia cifra, Dini, Raschi e Fusco, 38 pt in cooperativa. L’incontro viene consegnato agli archivi a 4’ dal gong, quando il veterano Raschi fa esplodere due bombe a fila.