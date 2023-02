San Marino cerca punti in trasferta Ventil System a Turi per l’impresa

E’ la giornata numero 16, in B maschile, ed entrambe le realtà del ‘riminese’ giocano lontano da casa. La PromoPharma San Marino, nel girone C, se la cava con pochi km, poiché domani pomeriggio sarà chiamata in causa a San Mauro Pascoli contro il Rubicone (h. 17.30, arbitrano Ravaioli e Magnani). Una partita non impossibile per i Titani, anche se gli avversari in classifica possono esibire 6 punti in più (23 contro 17). "Dobbiamo cominciare a raccogliere punti in trasferta – riflette coach Mascetti –, ma la gara è complicata, sia perché giochiamo in una palestra piccola, sia perché affrontiamo una squadra spensierata, senza assilli di classifica". Sempre domani, ma un’ora più tardi, nel girone E la Ventil System San Giovanni sarà di scena a Turi, paese di 13mila anime della città metropolitana di Bari (dirigono Mele e Rossi).

Tante ore in pullman per i marignanesi per disputare un incontro complicato, contro una formazione che occupa la seconda piazza a quota 37 (15 invece i punti di Conci & co.). Appena due le sconfitte patite dai pugliesi, una delle quali, al tie-break, proprio a San Giovanni all’andata (15-12 al quinto set). Un gruppo oltremodo esperto, a partire dall’indiscussa star, quel Josè Matheus che alla vigilia dei suoi primi 47 anni sposta ancora gli equilibri. La Ventil System non avrà il libero titolare Ferraro (in foto): al suo posto Cafaro. In B2 femminile, girone G, la Lasersoft Riccione (35 pt) non dovrebbe avere problemi domani nella Perla (h. 18, ‘fischiano’ Frazzoni e Tawfik) con la cenerentola Monte Urano (2), così come l’Athena Projet System (12) può cercare il colpo a Pagliare (5), nell’ascolano (alle 19, gli arbitri sono Fornito e Gasperotti). In forse la scavigliata Altini.