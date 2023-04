San Marino come da copione Padule scivola subito indietro

San Marino

9

Padule

0

SAN MARINO: Batista ed (13) (G. Garbella 01), Ferrini 3b (03), Angulo 2b (14) (Lo. Di Raffaele 11), Lino r (02), Celli dh (34), E. Leonora ec (14), D. Leonora 1b (15), Pieternella es (14), Epifano ss (23) (Pulzetti 02).

PADULE: Faggi ec (04), Mateo Medina 2b (04) (Matricardi 01), Valsecchi 1b (13) (Pena Nunez 01), Ramirez Villanueva 3b (04), De Aza Perez es (03), Marsili dh (13), Cerruti ed (03), Faticanti r (22), Reggioli ss (03).

Successione: Padule 000 000 000 = 0 bv 4 e 2. San Marino 401 102 10r = 9 bv 11 e 0.

Lanciatori: Lu. Di Raffaele (i) rl 4, bvc 1, bb 0, so 6, pgl 0; Tognacci (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Peluso (r) rl 2, bvc 2, bb 0, so 4, pgl 0; N. Garbella (W) rl 2, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 0: Martinez Holguin (L) rl 4, bvc 6, bb 6, so 1, pgl 5; Molina (r) rl 3, bvc 5, bb 2, so 0, pgl 3; Marsili (rf) rl 1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0.

Note – Triplo di Celli; doppi di E. Leonora, Batista, Faticanti, Pieternella e Celli.

Non c’erano molti dubbi a riguardo e il diamante, ancora una volta, altro non ha fatto che confermare le facili previsioni della vigilia, con il San Marino che fa un sol boccone del Padule in garauno, partita andata in scena nel pomeriggio di ieri alle pendici del Titano. L’incertezza sull’esito del match non è mai esistita. Assolutamente. Ai campioni d’Italia è bastato un inning, il primo, per indirizzare in maniera decisa l’incontro, per mettere una più che solida ipoteca sulla vittoria. Quella ripresa si apre con un doppio di Batista, che avanza poi sul cuscino di terza base sfruttando un errore della difesa toscana sulla battuta rimbalzante di Ferrini. Con gli uomini agli angoli, ecco puntuale il singolo di Angulo per l’1-0, quindi Lino finisce strike-out. Ma la ‘rumba’ non è terminata, tutt’altro. Al box si presenta Celli e la sua mazza tuona: triplo nel prato esterno, per due punti spinti a casa (e siamo sul 3-0). Ancora una legnata extra-base per Ericson Leonora (doppio) e pure Celli può tranquillamente pestare il piatto per il 4-0. Al terzo assalto un altro colpettino: doppio di Pieternella e singolo a seguire di Epifano per il 5-0. E al quarto il gap lievita ulteriormente sulla volata di sacrificio di Ericson Leonora (6-0). Con regolarità ma senza esagerare, tanto che non arriva la sospensione per ‘manifesta inferiorità’, San Marino segna altri due punti al 6° (pbc di Pieternella e Pulzetti) e uno al 7°, quando Celli scolpisce il risultato con un doppio. Sul monte il ‘vincente’ è Garbella.