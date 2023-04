San Marino e San Giovanni, si fa dura

Doppia sconfitta, per le realtà del ‘riminese’, nel campionati di volley B maschile e speranze di salvezza che si assottigliano per entrambe. Nel girone C la PromoPharma, sempre orfana di un opposto di ruolo, cede in casa al Sommacampagna (1-3, 22-25, 15-25, 25-17, 13-25 lo score; Benvenuti 20 pt). I sammarinesi, a quota 23, restano terzultimi a -5 da quella quartultima che potrebbe agganciare lo spareggio playout. E’ messa leggermente meglio, nel girone E, la Ventil System, che è comunque uscita sconfitta dal confronto interno con Potentino (1-3 a San Giovanni; 25-22, 18-25, 21-25, 24-26; Morichelli 23 pt). Quartultima, la squadra marignanese nel prossimo weekend si gioca praticamente tutto a Loreto. Nel torneo di B2 femminile, infine, a Riccione si è giocato il derby tra le padrone di casa della Lasersoft e l’Athena Projet System, derby che ha visto il comodo successo delle riccionesi (3-0 sul tabellone, 19, 18, 18; Tallevi 17 pt, Altini 10 per le riminesi).