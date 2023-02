San Marino e Ventil System, il ritorno comincia in trasferta

Via al ritorno, nei campionato di volley B maschile. Nel girone C la PromoPharma San Marino (14 punti sin qui) sarà di scena a Viadana (18), nel ‘mantovano’ (alle 20.30, arbitrano Scapinello e Callegari). Un’avversaria battuta dai Titani all’andata (3-1 lo score). "I lombardi vorranno prendersi una rivincita", sta sul chi va là il coach Stefano Mascetti (foto). "Cercheremo di giocare la nostra pallavolo aggressiva, confidando di avere tutti a posto dal punto di vista fisico", aggiunge il tecnico, che ha in dubbio l’opposto Paganelli. Sempre in B maschile, ma nel girone E, la Ventil System San Giovanni (9) si esibisce a Castellana Grotte (7), in Puglia (h. 17.30, fischiano Mancuso e Citro). È uno scontro salvezza, con i marignanesi che di specchiano in una striscia di 6 sconfitte di fila e non hanno mai sorriso in viaggio. "Febbraio per noi sarà decisivo. E io ho fiducia", ci vuole credere l’allenatore Alessandro Della Balda. Anche il campionato di B2 femminile imbocca il viale del ritorno, con le due realtà ‘riminesi’ del girone G in campo entrambe oggi. Alle 18, nella palestra amica delle ‘Fontanelle’, la Lasersoft Riccione (29) difende il suo terzo posto dall’attacco di Polverigi (28). All’andata le romagnole la spuntarono al tie-break. I fischietti sono Davanzo e Fabris. In serata, infine, l’Athena Projet System (12) è pronta a dare battaglia a Porto San Giorgio (11). Qui i punti sono sempre pesanti, ma in ottica salvezza. Il gruppo allenato da Chiara Gambuti non avrà la schiacciatrice Giulia Grandi. Playball alle 21, dirigono il match Di Virgilio e Camiscia.