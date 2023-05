San Marino

Non conosce sosta il campionato sammarinese che dopo aver archiviato mercoledì scorso le gare di ritorno dei quarti di finale oggi in campo per le semifinali. Sono rimaste quattro squadre – Cosmos, Libertas, Virtus e La Fiorita – a giocarsi quel secondo posto che vale l’accesso ai preliminari di Europa Conference League. Oggi e domani in programma le sfide di andata, il ritorno invece è previsto per il weekend successivo (13-14 maggio). Sarà lo stadio di Montecchio a ospitare entrambe le gare di andata. Si comincia oggi alle 15 con Cosmos-Libertas. La squadra di Berardi sarà testa di serie nella sfida contro la compagine di Sperindio. La Libertas dovrà quindi imporsi in almeno una delle due gare. Domani andrà in scena Virtus-La Fiorita, sempre alle 15 a Montecchio. Con la Virtus che, proprio come la Libertas, dovrà vincere almeno una delle due sfide per raggiungere la finale.