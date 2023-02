San Marino fa la voce grossa, ko lo Young Santarcangelo

Tutto il bottino lo ha messo in tasca l’Under 19 della San Marino Academy sul campo del Bagnolo. I biancazzurri salgono, così, a quota 13 in classifica. Giornata senza punti, invece, per lo Young Santarcangelo che, davanti al pubblico amico, ha lasciato tutta la posta in palio all’X Martiri primo della classe. Il Calcio a cinque Rimini, invece, è sceso in campo ieri sera nel match in programma in posticipo davanti al pubblico amico contro l’Olimpia Regium seconda della classe.

Futsal Under 19 regionale (12ª giornata): Bagnolo-San Marino Academy 3-5, Ceisa Gatteo-Città del Rubicone 1-4, Young Santarcangelo-X Martiri 2-5, Calcio a cinque Rimini-Olimpia Regium (ieri sera).

Classifica: X Martiri 36; Olimpia Regium 24; Città del Rubicone 23; San Marino Academy 13; Calcio a cinque Rimini, Bagnolo, Young Santarcangelo 10; Ceisa Gatteo 9.