San Marino, il terzo ricevitore c’è Giovanny Rosales è il prescelto

Il catcher titolare resta il riconfermato Lino, così come può tranquillamente accovacciarsi dietro il piatto di casa base Pieternella, un altro volo noto in repubblica. Ma il San Marino, per non rischiare davvero nulla in un ruolo oltremodo delicato, ha pensato di tesserare un terzo ricevitore, con la scelta che è caduta su Giovanny Rosales (in foto), 24 anni a fine giugno, venezuelano di Barquisimeto che ha comunque cittadinanza italiana ed è considerato Afi (atleta di formazione italiana). Un giocatore già conosciuto nel Belpaese, con esperienze a Brescia dal 2018 a 2020, stagione nella quale bagna il naso pure nella massima serie con la Fortitudo Bologna (29 nel box con la Effe). Nel 2021 lo troviamo nuovamente a Brescia (media battuta 271 con due homers e 13 punti spinti a casa), mentre nella stagione passata ha difeso i colori dell’Oltretorrente Parma (mb 362, 3 hr e 20 pbc). Con l’ingaggio di Rosales il mercato dei titani è chiuso, almeno per questa prima fase che inizierà fra 10 giorni, con i campioni d’Italia a ospitare gli Athletics Bologna.