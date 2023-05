San Marino imbattuto Doppio test a Poviglio

Quarta, nonché penultima giornata, in questa rivedibile prima fase del campionato di serie A di baseball, con l’imbattuto San Marino (6-0 il record sin qui) che sarà di scena domani a Poviglio, paese da 7mila anime nella bassa reggiana (playball alle 11.30 e alle 15.30). Difficile, per i campioni d’Italia, immaginare un esito diverso rispetto alle 6 precedenti partite, incontri che hanno largamente sorriso ai Titani. Gli emiliani, con un bilancio di 3-3, sono attualmente la terza forza del girone, ma va pure detto che quando hanno incrociato le mazze con Macerata – la formazione che nel prossimo weekend si giocherà il primato a Serravalle contro Celli e compagni – sono usciti con le ossa rotte, 0-10, 0-6 gli eloquenti parziali, appena una valida messa a segno nell’intero confronto. In garadue, comunque, Poviglio può contare sull’accoppiata Almora Escudero & Medina Garcia, lanciatori che quanto meno possono limitare i danni. A San Marino, peraltro, domani basterà centrare un semplice ‘pareggio’ per ritrovarsi dentro la poule promozione con il conforto della matematica: ma anche qui parliamo di una cosa piuttosto ovvia, scontata, visto il differente spessore tecnico delle avversarie in questa fase.

Come suo costume, il manager Doriano Bindi sul monte andrà con i suoi due abituali partenti, vale a dire Luca Di Raffaele (in garauno) e Carlos Quevedo. Poi, se gli incontri riusciranno a protrarsi per tutte e 9 le riprese, l’allenatore sammarinese avrà tempo per regalare qualche inning agli altri 5 lanciatori che compongono la rosa. L’aspetto più problematico, di questa trasferta, con ogni probabilità sarà rappresentato dall’alzataccia alla quale saranno costretti i giocatori e i membri dello staff: il pullman per Poviglio partirà infatti dall’antica repubblica della libertà domattina di buonissima ora, addirittura alle 6,30.

alb. cresc.