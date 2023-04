San Marino in lutto

Il calcio sammarinese è in lutto. È scomparso nei giorni scorsi Massimo Giorgini, storico rappresentante della classe arbitrale del Titano. Ruolo che ha ricoperto per oltre vent’anni. Lo fanno sapere la Federazione sammarinese giuoco calcio e l’associazione sammarinese arbitri. Già assistente arbitrale, Giorgini ha continuato a collaborare con l’Asa in qualità di osservatore, ruolo che ricopriva da tre anni. Attualmente faceva parte anche del board dell’associazione arbitrale, in qualità di consigliere. Una passione che non ha mai trascurato.

La Federcalcio del Titano e l’associazione arbitri della Repubblica, ma più in generale tutta la grande famiglia del calcio sammarinese, si stringono attorno "alla famiglia, alla quale intendiamo esprimere – dicono dalla Fsgc e dall’Asa – le più sentite condoglianze".