San Marino ko al debutto Ma si volta subito pagina

Due volte Charles e la Nazionale di San Marino debutta con una sconfitta. Seppur a testa alta. Tanto entusiasmo allo Stadium – oltre duemila i presenti – per la prima sfida della qualificazioni ad Euro 2024 contro l’Irlanda del Nord. Alla prima di European Qualifiers anche il commissario tecnico Fabrizio Costantini, dopo le esperienze di Nations League. Esordio anche per il difensore Roberto di Maio – che parte proprio dal primo minuto nel pacchetto arretrato – ed è anche un nuovo ritorno con la maglia biancazzurra per Filippo Berardi, dopo due lunghi anni difficili e sfortunati per l’attaccante. Insomma, tante piacevoli novità per i titani. Non è una novità l’Irlanda del Nord che torna sul Titano dopo l’ultimo precedente datato settembre 2017 per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. I novanta minuti dello Stadium stentano a decollare e bisogna attendere una ventina di minuti per vedere le prime occasioni. Una per parte con i biancazzurri che si fanno pericolosi con Berardi che va via benissimo sulla destra e punta la porta ma Peacock-Brown nega la gioia per lui e tutto il pubblico.

Ma l’Irlanda del Nord poi continua a spingere – anche supportata dal proprio pubblico, con gran parte della tribuna vecchia del San Marino Stadium occupata dai tifosi britannici – e al minuto 24 trova il vantaggio con Dion Charles. Poco dopo la mezz’ora altra buona spinta dalla destra con Bradley che la mette in mezzo, Saville ci prova con la conclusione che passa di poco lontana dallo specchio. A ridosso del duplice fischio è ancora Bradley che spara in porta, ma Elia Benedettini nega il raddoppio con una gran parata. Nell’intervallo Costantini mette mano ai cambi, buttando nella mischia Cevoli al posto di Rossi e Tosi al posto di Palazzi. In avvio continua la pressione dei nordirlandesi, ma la difesa dei Titani regge bene. San Marino prova anche qualche incursione offensiva con Lazzari che calcia dal limite ma il tiro è debole e Peacock-Farrell non ha problemi a bloccare.

Poco dopo i britannici passano di nuovo: cross di Lewis dalla sinistra, Charles schiaccia di testa con Fabbri che prova ad intervenire, ma non basta perché la sfera si insacca per il 2-0. Poi i titani un gol lo realizzano, con Nanni, ma viene annullato per fuorigioco. Non c’è tempo per recriminare. Ora testa alla trasferta in Slovenia per i ragazzi di Costantini, in campo domani alle 18 a Lubiana.