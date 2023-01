San Marino ko contro l’Estonia

Dopo l’esordio contro il Belgio, la Nazionale Under 19 di futsal di San Marino è scesa in campo per la seconda sfida della Futsal Week Winter Cup a Porec, in Croazia. I ragazzi di Matteo Selva, dopo la sconfitta al debutto, hanno affrontato l’Estonia. E, dopo aver perso la prima sfida per 7-0 contro il Belgio, i baltici si sono riscattati ed hanno avuto la meglio sui biancazzurri grazie al punteggio di 6-0. Da segnalare inoltre che alla rassegna di futsal di Porec i colori biancazzurri sono presenti anche dal punto di vista arbitrale: il fischietto dell’Asa Sirio Lanuti infatti è stato terzo arbitro nella sfida di mercoledì scorso tra Belgio ed Estonia (terminata come detto 7-0 per i Diavoli Rossi), primo arbitro nella sfida dei giorni scorsi tra Lettonia ed Ungheria (vittoria per 3-2 dei magiari), ed infine secondo fischietto nella gara odierna tra Turchia e Lettonia.