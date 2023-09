San Marino, niente da fare: Bologna avanti 2-0

UNIPOLSAI BOLOGNA

7

SAN MARINO BASEBALL

4

BOLOGNA: Seferina ss (13), Paolini 2b (24), Helder 1b (13), Garcia ed3b (22), Josephina (Bertossi es) 3b (03), Albert esed (03), Agretti (Gamberini, Dreni) dh (12), Liberatore r (13), Dobboletta ec (12).

SAN MARINO: Batista ed (25), Ferrini 3b (24), Celli ec (14), E. Leonora es (23), Angulo 2b (13), D. Leonora 1b (12), Rosales r (24), Pieternella dh (24), Pulzetti ss (14).

Successione San Marino: 010 111 0 = 4 bv 14 e 3; Bologna: 200 113 X = 7 bv 8 e 2

Lanciatori: Da Silva (i) rl 4.1, bvc 6, bb 3, so 5, pgl 3; Lu. Di Raffaele (L) rl 0.2, bvc 1, bb 2, so 2, pgl 2; Garbella (r) rl 1, bvc 1, bb 3, so 1, pgl 1; Crepaldi (i) rl 2.2, bvc 5, bb 1, so 2, pgl 1; Scotti (r) rl 1.2, bvc 5, bb 0, so 2, Bassani (W) rl 2.2, bvc 4, bb 1, so 3, pgl 0.

Note: fuoricampo di Batista (1p. al 6°) e Garcia (2p. al 1°); doppi di Ferrini, E. Leonora e Paolini.

Non sono bastate tre rimonte (da 0-2, da 2-3 e da 3-4) a San Marino per pareggiare la serie di finale scudetto. Bologna vince 7-4 la seconda partita in casa e vola sul 2-0 in una Italian Baseball Series piena di equilibrio ma anche errori: ieri addirittura cinque.

Dopo il primo svantaggio sullo 0-2 (homer di Garcia su Tiago) ecco il pari tra 2° e 4° di una squadra, quella dei campioni in carica, che in serata alla fine batterà 6 valide in più degli avversari. Un’enormità, con una sconfitta di 3 punti. Agretti firma il 3-2, Dudley Leonora il 3-3 con una volata: è un batti e ribatti continuo. San Marino pensa al vantaggio sulla corsa a casa di Angulo (valida di Pieternella), ma l’arbitro Caser chiama l’out e conferma la decisione dopo la review, con le immagini che per la verità sono tutt’altro che chiare.

Bologna respira e va di nuovo avanti sul 4-3 con la base ball di Di Raffaele a basi piene al 5°. San Marino pareggia col fuoricampo del solito immenso Batista, ma ancora una volta spreca a basi piene. Chi non perdona è Paolini, che con i cuscini carichi indovina il doppio al 6° che firma il 7-4 di gara2 e il 2-0 nella serie.