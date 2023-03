San Marino non ha alternative San Giovanni ci prova a Osimo

Ultime fatiche, sotto rete, prima della pausa per la Pasqua. Nel campionato di volley B maschile domani sono in viaggio entrambe le realtà del ‘riminese’, che saranno curiosamente chiamate in causa allo stesso orario, le 17.30. Nel girone C la PromoPharma non ha alternative: se vuole continuare a sperare in una salvezza comunque complicata, la squadra sammarinese deve assolutamente vincere a Padova con il Kioene (arbitrano Petrera e De Benedetto). Se i Titani sono terzultimi con 20 punti, la giovane formazione veneta è addirittura più indietro (10), senza più alcuna chance di restare aggrappata alla categoria. "Speriamo di riuscire a sfatare il tabù trasferta, visto che lontano dal nostro impianto abbiamo raccattato solamente un punto", osserva coach Stefano Mascetti, che ancora non sa se potrà contare sul centrale Caselli e sull’utility Bacciocchi. Passando al girone E, la Ventil System San Giovanni (21 pt) avrà il suo bel daffare a Osimo (47). "No, non è un bel cliente – ammette il tecnico marignanese Alessandro Della Balda –. I marchigiani stanno giocando bene e non sono affatto appagati. Contro le ‘grandi’, però, abbiamo fatto sempre abbastanza bene, se non benissimo. Insomma, ci proveremo di sicuro, poi a fine gara tireremo una riga". San Giovanni non avrà il libero titolare Ferraro, impossibilitato a giocare per motivi legati al lavoro. Gli altri giocatori saranno invece al loro posto. L’incontro verrà diretto da Nibali e Angiulli. In campo domani anche le due squadre femminili di B2, girone G, del nostro territorio. La Lasersoft Riccione (47 punti sin qui per un quarto posto) rischierà qualcosa a Pistoia contro La Fenice (37). Un’avversaria che in casa ha ceduto l’intero bottino solamente al Pontedera, ma Riccione è consapevole che se vuole tenere nel mirino il terzo posto non può permettersi passi falsi. Al Pala ‘Anna Frank’ si comincia alle 21, fischiano Camarda e Palmieri. Nel tardo pomeriggio, infine, alla ‘Casa del Volley’ al Villaggio 1° Maggio l’Athena Projet System (17) non deve fallire con Monte Urano (7). Le riminesi, però, non sono proprio in fiducia, mentre nelle rivali è scattato qualcosa dopo il cambio dell’allenatore. Prime schiacciate alle 19, arbitrano Santoro e Gardenghi.