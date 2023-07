San Marino non vuole commettere errori Tre partite con Senago a Serravalle

Tripla partita col Senago, per i Campioni d’Italia del San Marino Baseball. Tre gare da vincere, se la squadra di Bindi vorrà rimanere attaccata alle posizioni di vertice di questo girone G di Poule Scudetto. San Marino, Parma e Bologna hanno sei sconfitte, con i ducali che possono vantare due vittorie in più. Per arrivare almeno secondi, i titani dovranno vincere l’ultimo weekend proprio col Parmaclima, ma intanto serve la tripletta coi lombardi. Senago arriva a Serravalle per gara1 di stasera (ore 20) e per la doppia partita di domani (ore 26 e pre 20). Sul monte sammarinese probabile rotazione con Kourtis, Garbella e Quevedo, con Castillo variabile. Assente Peluso.