San Marino, ottimo debutto: subito due acuti a Grosseto

San Marino non sbaglia l’approccio con la Poule Scudetto, fase che promuoverà comunque ai playoff le prime quattro squadre dei due gironi. Per i campioni d’Italia un duplice blitz allo ‘Jannella’ di Grosseto (0-2, 2-4 i risultati, gara tre era in calendario nella serata di ieri). In ogni caso i Titani hanno già vinto la serie, centrando quello che era l’obiettivo del manager Bindi alla vigilia della trasferta in Maremma. La solidità del monte di lancio è stata alla base del successo in garauno. Hernandez, al suo debutto con la casacca sammarinese, ‘tira’ 5 ottimi inning (appena 3 valide concesse e una base ball, 6 gli strike-out), quindi Kourtis completa l’opera firmando la ‘salvezza’ (altri 3 ‘k’ e un solo legno subìto nelle sue due riprese). Ai Titani sono così sufficienti un paio di acuti per sorridere. Il primo al secondo inning: Lino picchia un doppio con la complicità dell’esterno grossetano, che si perde la pallina tra i fari, altra ‘legnata’ da due basi di Dudley Leonora, questa con tutti i crismi, e 0-1 sul tabellone. Il punteggio resta scolpito fino alla settima e ultima ripresa: Celli guadagna la prima base con 4 ball, doppio di Rosales sul nuovo entrato Marquez e il margine raddoppia.

I campioni d’Italia riempiono poi i cuscini, ma non succede più nulla. Tutto semplice per Kourtis nella replica dei maremmani e vittoria in cassaforte. Sei le valide di San Marino (Dudley Leonora 23) e zero errori: 4 i legni dei padroni di casa (Funzione 22). Ieri pomeriggio il bis della formazione tricolore. Una garadue che si apre col vantaggio dei toscani, vantaggio maturato anche grazie a un errore del San Marino (da Rodriguez Reyes il pbc che vale l’1-0). Il pareggio dei Titani arriva al terzo assalto: doppio di Epifano, che avanza in terza sulla battuta di Pulzetti e corre a punto sulla volata di sacrificio di Ferrini.

Al quarto altri due colpi, che risulteranno poi decisivi: Dudley Leonora va di potenza, suo l’homer dell’1-2, quindi Batista (pbc) spinge a casa Rosales per l’1-3. Grosseto si riavvicina al 6° (pbc di Backstrome), ma al 7° San Marino ristabilisce le distanze (doppio di Lino, singolo di Celli per il 4-2). Nove le valide (Dudley Leonora 34): Di Raffaele è il pitcher vincente, in pedana anche Peluso e Garbella (sua la ‘salvezza’).

a. c.