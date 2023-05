San Marino piazza il colpo Arrivano due nuovi titani

Ancora un rinvio, fortunatamente di un solo giorno. Il doppio confronto tra San Marino e Macerata, partite valide per definire il primo posto nel girone A del campionato di serie A di baseball, si giocherà domani e non oggi, sempre sul diamante di Serravalle: gara1 alle 13, mentre gara2 inizierà un’ora dopo la fine del primo match. Entrambe le squadre, lo ricordiamo, sono comunque già qualificate per la Poule Scudetto. Ma c’è un’altra notizia, alle pendici del Titano. I campioni d’Italia, in proiezione delle prossime, intriganti sfide, hanno inserito in organico due giocatori, entrambi lanciatori: Nelson Hernandez e Temesh Lourens. Due innesti che fanno lievitare a 9 il numero dei pitchers a disposizione del manager Bindi. D’altronde nella poule le squadre si troveranno a disputare tre incontri in ogni weekend invece di due, anche se le gare saranno di 7 inning. Ma vediamo meglio chi sono i due volti nuovi del team sammarinese.

Hernandez, venezuelano di La Guaira, ha compiuto 26 anni a marzo. Firmato quando non aveva ancora vent’anni dall’organizzazione dei Milwaukee Brewers, ha fatto la consueta trafila nelle Minors professionistiche americane, passando dalla Rookie League (con Helena, in Montana) al Singolo A (Wisconsin Timber Rattlers), per approdare infine in Singolo A avanzato con i Carolina Mudcats. Pitcher destro di un metro e 88, Hernandez dal 2020 in poi ha indossato la casacca dei Tiburones de La Guaira nella Lega invernale venezuelana. E’ destro pure Lourens, 31 anni da Curacao, in tasca un passaporto olandese. Anche per lui esperienze negli States (Missouri Valley Viklings), in Olanda, a Curaçao e nell’ultima Serie del Caribe. Entrambi sono già a San Marino e debutteranno nella poule.

a.c.