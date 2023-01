San Marino-Rimini, derby senza punti in palio

I campionati giovanili sono ancora ai box, dopo la sosta natalizia. E, allora, non resta che darsi alle amichevoli. Interessante quella che oggi vedrà impegnata la San Marino Academy Under 16 ad Acquaviva contro una rappresentativa Under 16 della provincia di Rimini. La sfida, che alla selezione romagnola affidata a Valter Berlini sarà utile per preparare il Torneo delle Province 2022-23, si disputerà alle 15.30. Per Berlini si avvicina il momento della scrematura di un gruppo nel quale rientrano a pieno titolo anche alcuni elementi della San Marino Academy, che per ovvii motivi giocheranno l’incontro con i compagni di club. Diverso il discorso per Diego Marra e Tommaso Tombini che, con la maglia della Rappresentativa Under 14 di Rimini, prenderanno parte allo stage tecnico organizzato allo stadio Grandi di Coriano. I due calciatori della San Marino Academy fanno parte del gruppo di 22 giocatori che mister Marco Maffi ha convocato in vista del Torneo delle Province.