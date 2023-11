San Marino ritrova l’Italia. A 34 anni dall’ultima volta

San Marino e Italia non si sfidavano per le qualificazioni europee Under 21 da 34 anni. Il 29 novembre del 1989 la selezione azzurra ospitò la gara di ritorno a Ravenna. Il 4 ottobre dello stesso anno era stato San Marino a fare gli onori di casa a Serravalle. Entrambi gli incontri erano terminati con il punteggio di 2-0 in favore della selezione allora guidata da Cesare Maldini. Domani Azzurrini e Biancazzurrini torneranno a sfidarsi al San Marino Stadium in un confronto valevole per le qualificazioni ad Euro 2025 (inizio alle 18.30). Si tratta di un appuntamento dall’indubbio fascino e atteso fin dal giorno dei sorteggi. "Speravamo di incontrare l’Italia al momento dei sorteggi – dice il ct Matteo Cecchetti – La cosa è successa e ne siamo felici. È una partita contro una Nazionale blasonata e sarà emozionante affrontarla. I ragazzi sono concentrati e determinatissimi: tutti vogliono mettersi in mostra e mettermi in difficoltà nelle scelte. Mi auguro che questa partita sia seguita dalla gente, che tanti vengano a tifare e sostenere i nostri ragazzi, perché ne hanno bisogno. Sarà uno spettacolo bellissimo e spero che il pubblico ci sostenga con forza". In gruppo anche Zavoli e Tommaso Benvenuti, entrambi alla prima convocazione. Rientrano dalla squalifica Matteoni e dai rispettivi infortuni Toccaceli e Santi.