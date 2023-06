San Marino sfida Senago "Non li sottovalutiamo"

Vuole tornare a convincere, il San Marino Baseball. Celli e compagni sono attesi oggi (ore 19) e domani (15 e 19) a Rho per la sfida contro la Tecnograniti Senago, squadra che nelle premesse di questo girone G di Poule Scudetto pare la meno attrezzata. Quella che dovrebbe rimanere fuori dai quarti. Mancano ben 18 partite nel raggruppamento e le posizioni però rimangono molto variabili. "Senago? Non li conosciamo così approfonditamente come Bologna – dichiara il manager dei Titani, Doriano Bindi -. Da fuori potrebbe sembrare una sfida facile, ma in realtà sarà vietato abbassare la guardia. Necessarie concentrazione e determinazione in ogni turno di battuta, in ogni inning". Anche perchè Senago farà debuttare una new entry assoluta per la Serie A, il 35enne lanciatore venezuelano Yoervis Medina. Un pitcher che ha all’attivo quasi 150 inning addirittura in Major League, tra Mariners e Cubs. San Marino recupera Ericson Leonora, alle prese con un problema intercostale che gli aveva impedito di essere presente nelle ultime partite. Per lui un impiego probabilmente parziale. Titani in campo con Lino a ricevere e diamante composto da Dudley Leonora, Angulo, Epifano e Ferrini. Prato esterno per Di Fabio, Celli e Batista. Sul monte di lancio non sono ancora state sciolte le riserve sull’ordine dei due partenti stranieri, che saranno comunque Hernandez e Quevedo, e su chi lancerà all’inizio domani pomeriggio tra Di Raffaele e Garbella. Per Senago gli altri lanciatori saranno Bortolomai (2-2, 3.58) e Bryan Sheldon (2-2, 4.06), figlio di David. I campioni d’Italia devono riprendersi dopo il weekend con Bologna. "Nella prima partita non si sono espressi al meglio i lanciatori italiani – continua Bindi -. Nella seconda c’è stato questo momento no di Kourtis e la terza invece l’abbiamo dominata. Ripartiamo da lì e cerchiamo di giocarci al meglio questo trittico, col calendario che poi ci proporrà Parma". Già, perché a Serravalle la settimana prossima arriveranno proprio i ducali, finalisti lo scorso anno e attualmente impegnati in Coppa Campioni in Olanda. L’altra sfida di questo turno è tra Bologna e Grosseto. La classifica: Parma 5 vinte e 1 persa, San Marino 4-2, Bologna 3-3, Senago 0-3, Grosseto 0-3.