San Marino, subito fuori Muller Goffin non sbaglia: battuto Gaio

Sono Enrico Dalla Valle e David Goffin i protagonisti della seconda giornata di gare agli Internazionali di tennis di San Marino, challenger Atp 125 con montepremi di 145mila euro. Il ravennate, qualificato, ha compiuto l’impresa tecnica del giorno con la vittoria sulla testa di serie numero 1, il francese Muller. Per Dalla Valle un 6-3, 6-4 abbastanza netto, con buona tenuta del servizio e capacità di essere decisivo quando più contava. Goffin è stato protagonista con Gaio del match del tardo pomeriggio, portato a casa in due set col punteggio di 6-2, 7-5. Anche a 32 anni, non al massimo della condizione, il belga ha mostrato mobilità, tocco e capacità di disegnare il campo a piacimento. Subito avanti di un break, Goffin ha concesso una sola palla break sul 4-2, ma Gaio l’ha sprecata malamente (dritto largo in avanzamento) e poi ha riperso il servizio per il 6-2 (dritto in rete). Nel secondo parziale piccolo passaggio a vuoto del belga, con Gaio che va avanti di un break. Recupero di Goffin e gara che sembra avviata al tie-break, con l’italiano che però perde il servizio sul 5-6 e permette all’avversario di festeggiare su un gremito centrale. Nella serata di lunedì gran bella gara dell’argentino Delbonis, che ha battuto la testa di serie numero 8, l’australiano Polmans, 6-1, 6-3. Ieri è uscita anche la quinta testa di serie, la wild card Cobolli, col francese Jacquet a imporsi 6-3, 4-6, 6-1. Non hanno finito la partita per infortunio Mager (sotto di un set con Weis) e Dougaz (3-6, 1-4 con Pellegrino). Bene invece il secondo favorito del torneo, lo spagnolo Munar, 6-4, 6-4 su Passaro.

Gli altri risultati: Coppejans – Madaras 6-4, 6-4, Rincon – Serafini 7-6 (5), 7-6 (4), Sanchez Izquierdo – Taberner 6-2, 2-6, 7-5, Sachko – Ionel 6-4, 2-6, 6-3, Vacherot – Kolar 6-2, 6-3. Oggi sono in programma i primi quattro ottavi di finale. A partire dalle 13 in campo Delbonis – Giannessi, poi Sanchez Izquierdo – Munar. Non prima delle 18 Fatic – Jacquet. Gara serale a partire dalle 20.30 tra Goffin e Sachko.

Loriano Zannoni