San Marino torna in campo dopo tre settimane di stop: c’è Grosseto

Dopo tre lunghissime settimane, a causa degli scherzi del calendario, anche i campioni d’Italia tornano a giocare una gara ufficiale. San Marino ospita oggi (ore 20) e domani (ore 16 e ore 20) il Big Mat Grosseto, quarta in maniera abbastanza comoda nel girone G di Poule Scudetto e avversaria tutt’altro che arrendevole.

I maremmani difficilmente possono aspirare al trono delle prime tre, così come sarebbe sorprendente vederli sorpassati nelle prossime settimane dal Senago. Squadra solida, quella del manager Cappuccini, con una partita strappata a Parma nell’ultimo weekend e testa libera da pressioni. "Non è facile rimanere così tanto fermi – dice il manager sammarinese Doriano Bindi –. Ci siamo allenati nella maniera migliore e anche i due test a Modena di sabato scorso sono andati bene, ma è chiaro che la partita di campionato è tutta un’altra cosa. A Modena nel primo incontro abbiamo battuto poco, mentre nel secondo la squadra da quel punto di vista si è sciolta. Grosseto? Gruppo niente male, un bel mix di giovani e giocatori più esperti. Classica partita che, se affrontata male, si perde. All’andata ne abbiamo vinte tre, ma sono state tutto sommato equilibrate e non con ampi margini. È chiaro che andare avanti nel punteggio è la chiave e potrebbe favorirci, ma anche in quel caso bisognerà stare attenti: Grosseto con Parma ne ha anche vinta una di rincorsa (da 0-3 a 5-4)". Per San Marino stasera sul monte di lancio salirà Nelson Hernandez, mentre domani sarà la volta di Nicola Garbella e Carlos Quevedo.

La classifica del girone G di Poule Scudetto: Bologna 9-3, San Marino 8-4, Parma 9-5, Grosseto 5-9, Senago 1-11.