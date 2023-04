San Marino va sul velluto, il Longbridge non può nulla

longbridge bologna

3

san marino

12

LONGBRIDGE BOLOGNA: Giacomini ss (13), Rondelli ec (02) (Anzovino 12), Moronta Rodriguez dh (11), Borghi ed (13), Pancellini 1b (04), Bacci es (04), Lambertini r (01) (Mezzetti 03) Tamburini 2b (14), Ferri 3b (01) (Marchi 03).

SAN MARINO: Batista ed (13), Ferrini 3b (26), Angulo 2b (04), Lino r (15), Celli ec (25), E. Leonora es (11) (Di Fabio 12), D. Leonora 1b (34), Pieternella dh (01) (Lo. Di Raffaele 02), Epifano ss (25)

Successione: San Marino 113 200 050 = 12 bv 13 e 2. Longbridge 000 003 000 = 3 bv 5 e 3.

Lanciatori: Lu. Di Raffaele (i) rl 4, bvc 1, bb 2, so 8, pgl 8; Peluso (W) rl 1.2, bvc 2, bb 1, so 2, pgl 2; Garbella (r) rl 2.1, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 0; Tognacci (rf) rl 1, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0; Campanella (L) rl 3, bvc 5, bb 7, so 1, pgl 4; Rizzoli (r) rl 2, bvc 3, bb 0, so 1, pgl 2; Persici (r) rl 2.1, bvc 2, bb 3, so 1, pgl 2; Nanetti (rf) rl 2, bvc 1, bb 1, so 0, pgl 0.

Note – Doppio di Giacomini, D. Leonora, Lino e Moronta Rodriguez.

San Marino passa al ‘Falchi’ di Bologna in garauno, indirizzando da subito la partita contro il Longbridge. Per gli imbattuti campioni d’Italia è la quinta vittoria su altrettante opportunità. Stavolta il divario è (leggermente) più contenuto del solito, col match che si protrae fino al 9° e non termina prima per ‘manifesta’. I Titani non hanno comunque rischiato nulla. Nell’inning iniziale il pitcher bolognese Campanella mostra problemi di controllo e con le basi cariche la rimbalzante di Celli vale lo 0-1. Nella ripresa successiva, ecco il raddoppio dei Titani: Pieternella riceve quattro ball, il singolo di Epifano lo spinge in seconda e l’ulteriore valida di Batista produce lo 0-2. Terzo assalto e ancora punti per i campioni d’Italia. Dopo aver concesso altre due basi gratis, Campanella viene toccato duro da Dudley Leonora, il cui doppio è sinonimo di 0-3. La volata di sacrificio di Pieternella (pbc) e il singolo di Epifano (altro pbc) dilatano l’elastico, tricolori avanti 0-5 quasi in punta di piedi. Al 4° altri due squilli (2 pbc di Dudley Leonora per lo 0-7). Il Longbridge manda un segnale solo al 6°, sfruttando una flessione in pedana di Peluso, che viene poi avvicendato da Garbella. E il 3-7 si riallarga all’ottavo, con la ‘manifesta’ solo sfiorata.