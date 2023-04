San Marino, vittoria a tavolino e spareggi promozione in tasca

Vittoria a tavolino. Non si è presentato al penultimo appuntamento dell’anno il Santu Predu, così che la San Marino Academy si mette in tasca tutto il bottino senza nemmeno scendere in campo. Situazione che, complice la contemporanea sconfitta dell’Infinity sul campo del Mediterranea, significa aritmetica certezza di qualificazione ai playoff. Titane eventualmente raggiungibili dalle venete nell’ultima gara di campionato, ma non superabili: a far pendere la bilancia dalla parte dell’Academy, in quell’ipotesi, sarebbe il miglior rendimento negli scontri diretti rispetto all’Infinity.

Futsal A2. Girone A (25ª giornata): Corticella-Cus Cagliari 6-0, L84-Bagnolo 5-2, Mediterranea-Infinity 3-1, Pero-Cus Milano 4-1, Polisportiva 1980-Jasnagora 1-5, San Marino Academy-Santu Predu 6-0. A riposo l’Hurricane.

Classifica: Pero 56; Mediterranea, L84 48; Jasnagora 47; San Marino Academy 40; Infinity 37; Polisportiva 1980 29; Corticella, Bagnolo 23; Hurricane 22; Cus Milano 20; Cus Cagliari 16; Santu Predu 12.