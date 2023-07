Sanapo vice presidente, Geria è il nuovo direttore generale

Una donna sola al comando, ma affiancata da una ‘squadra’ di uomini. A Stefania Di Salvo il controllo del Rimini. Il 90% delle quote della Ds sport società benefit che ha acquisito il club biancorosso sono sue, ma di quella società, con piccole quote, fanno parte anche gli uomini che la affiancano in questa avventura. Ci sono tutti nell’organigramma che ieri il nuovo presidente del Rimini ha reso pubblico, dopo settimane e settimane di indiscrezioni. Tra tutti, al di là del gruppo ereditato dalla gestione Rota e confermatissimo (l’unico ad aver salutato è il direttore generale Franco Peroni), il volto più noto è quello di Angelo Sanapo. E’ stato lui a tastare il terreno nell’ultimo mese, è stato insieme a lui, come raccontato dalla Di Salvo, che la famiglia Petracca ha iniziato a pensare all’acquisto di un club. "Sono qui da oramai – racconta Sanapo, vice presidente e responsabile del settore giovanile – un mese per portare avanti un lavoro di squadra in cui ognuno di noi mette le sue competenze e si incastra con quelle di chi già c’era: si tratta infatti di figure molto valide che ci hanno aiutato a inserirci e con cui porteremo avanti i nostri progetti". Il posto di Peroni lo prende Giuseppe Geria, il nuovo dg. A lui il compito di tenere gli occhi puntati sulla squadra di lavoro. Squadra che comprende anche un presidente onorario. E’ Fabio Verile, avvocato e portavoce del presidente Di Salvo. "Il nostro è un progetto a lungo termine – dice – all’insegna della continuità che ha per fulcro la presidente Stefania Di Salvo, donna cui piace far parlare i fatti più delle parole". Decisamente più vicini al campo, al fianco del direttore sportivo Andrea Maniero, ds che è pronto a vivere la sua terza stagione in biancorosso, ci sono il responsabile dell’area tecnica Antonio Di Battista e quello dell’area scouting Fabio De Vita. "Sentiamo la responsabilità di essere in un club importante per tradizione, storia – dice Di Battista – di una città conosciuta in tutto il mondo. Daremo il massimo con le nostre qualità e ci auguriamo di riuscire a ottenere grandi risultati con l’aiuto di tutti, un aspetto fondamentale per fare le cose al meglio". La squadra comprende anche Maurizio Panunzio, fisiatra cognato dei Petracca e nuovo supervisore del settore sanitario. Confermato alla guida del vivaio Matteo Rugoletti.