Sandri è pronto a concedere il bis

Lontano dalla riviera il Rimini, quello sul campo, continua ad allenarsi nel ritiro di Bagno di Romagna. Mister Raimondi fa sudare i suoi che domani giocheranno la seconda amichevole estiva contro il Victor San Marino. Ma a tenere banco di questi tempi, ovviamente, sono soprattutto le questioni di mercato. Dopo una giornata scoppiettante, i biancorossi si sono presi un altro giorno di riposo. Ma c’è da credere che d’ora in poi marceranno più velocemente. Come potrebbe essere veloce il ritorno a Rimini di Mattia Sandri. Così sussurrano da Potenza con il club proprietario del cartellino del centrocampista pronto a cedere, per la seconda volta, il centrocampista in prestito ai biancorossi. Una buona notizia per mister Raimondi, ma c’è da credere che Sandri non sarà l’unico giovane a fare capolino alla corte di mister Raimondi.