Sandri, un regista per Gaburro ma nessun rinforzo in attacco

Un solo arrivo in cabina di regia. Si chiude con l’arrivo di Mattia Sandri il mercato del Rimini. E nessun addio. Tanto che le mancate uscite hanno messo un freno alle eventuali entrate. Così, non c’è un attaccante in più per Marco Gaburro, ma solo quel play che evidentemente mancava ai biancorossi. Arriva dal Potenza, Sandri. In prestito fino al termine della stagione. Classe 2001, scuola Torino, già da tre stagioni il giovane centrocampista frequenta i campi della serie C. Sempre con la maglia del Potenza, dopo aver salutato la Primavera del Toro. Oltre 50 presenze e tre gol nelle prime due annate, 14 nella stagione in corso. Ora una nuova esperienza in biancorosso, un’alternativa in più per il centrocampo riminese che, sin qui, ha oggettivamente messo in mostra più di un limite. Oggi per Sandri il primo allenamento sul sintetico del ‘Neri’ agli ordini di Gaburro, sabato il primo match in maglia a scacchi contro il Gubbio. Sandri chiude di fatto i mercato del Rimini. Invano, poi, la dirigenza romagnola ha cercato di ‘liberarsi’ dei giocatori che non rientravano più nei piani. Non è un segreto che Piscitella e Rosso fossero i due candidati a lasciare la Romagna.

Missione non compiuta. Perché, per quel che riguarda Piscitella, non sono stati ben accetti i corteggiamenti ricevuti. Imolese, Gelbison. Tutti respinti al mittente. E anche per Rosso non è stata trovata una soluzione alternativa a quella biancorossa. Così, niente uscite. Niente entrate e sfuma sul più bello la trattativa che avrebbe portato in Piazzale del Popolo l’attaccante Youssouph Cheikh Sylla. Il centravanti del Pordenone, ora all’Alessandria, aveva già la valigia pronta. Poi, però, è stato costretto a disfarla. Classe ’98, senegalese, il centravanti ex Piacenza, tra le altre, avrebbe gradito la destinazione romagnola. Non ora. Discorso chiuso, come è chiuso il mercato per la serie C. Restano alla corte di mister Gaburro anche il giovane De Rinaldis, arrivato la scorsa estate in prestito dal Parma. E il difensore mancino di fascia Acquistapace. Entrambi, non sono mai stati utilizzati in questo campionato dal tecnico veneto. Magari avranno più spazio da qui al termine della stagione in maglia a scacchi.