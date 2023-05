Sansovini e Valloni d’oro a Malta

In Montenegro, nell’ultima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati, San Marino aveva conquistato una sola medaglia d’oro grazie alla staffetta 4x100 maschile, atletica leggera. Ieri, nella prima giornata dei Giochi che si tengono a Malta, i Titani hanno già raddoppiato quel ‘fatturato’. Sì, perché uno di quegli staffettisti, Francesco Sansovini, si è imposto nei 100 piani con un crono di 10’’41 che rappresenta il suo personale. E dalla piscina affiora il secondo oro con Arianna Valloni, che mette in fila tutte le avversarie negli 800 in 8’58’’89. A contorno, tanti altri podi. Sempre in vasca, argenti per Alessandro Rebosio (200 farfalla in 2’05’’54) e Loris Bianchi (800, 8’17’’97): stesso metallo per Paolo Persoglia nel judo, categoria -90 kg. Ancora sul tatami, bronzo per Jessica Zannoni, così come è terza Alessandra Gasparelli nei 100 mt femminili (11’’47 ventoso). Dal tiro a volo, infine, dopo i primi 75 piattelli sia Alessandra Perilli che Gian Marco Berti sono in testa.