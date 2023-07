Santa Monica ancora sul podio Terzo posto per le master

Ottimo risultato per l’Atletica Santamonica di Misano ai Campionati italiani master di atletica leggera. Per la società un terzo posto nella sezione femminile che eguaglia il risultato di un anno fa e che mantiene il team ad altissimi livelli nazionali. Davanti a Misano solo due formazioni romane, la Libera Atletica e Romatletica. Le donne si sono classificate in tutte le discipline dalla prima alla quinta posizione, un risultato di grandissimo rilievo. Meritano una menzione il primo posto di Angela Fratini nel getto del peso, il secondo posto per Maria Luisa Giudici nel salto in lungo e per Monia Federici nei 3000m. La squadra maschile ha invece concluso al decimo posto in Italia, con i pronostici che invece la relegavano più indietro. Ottimo lo spirito di sacrificio, così come un’eccellente gestione delle forze in campo. Gli atleti sono stati distribuiti bene nelle varie discipline, così da massimizzare il punteggio e portare a casa anche un primo posto nel lancio del giavellotto grazie all’ottimo risultato di Federico Battistutta. Franco Zamagni, presidente della società, e Licia Pari, tecnico responsabile, raccontano con grande soddisfazione questa esperienza estiva, portata avanti e superata con grande determinazione dagli atleti: "Per l’atletica Santamonica – spiega la società in una nota - lo sport è sempre metafora di vita: è bello raccogliere i frutti di un anno di sacrifici e, quando i compagni di squadra sono amici e insieme si lavora per un obiettivo comune, tutto acquista ancora più valore". La squadra femminile che è arrivata seconda è composta da Affaticati, Barilli, Borghesi, Cermaria, Di Muro, Fattori, Federici, Fratini, Gariboldi, Giudici, Mantellato, Pari, Pesci, Spadini e Talacci. Quella maschile da Aloi, Balducci, Battistutta, Benedetti, Cenci, Cedrini, Cozzolino, Mangano, Montanari, Pompucci, Porreca, Tamburini, Tombini, Vitagliano e Zamagni.