Sant’Angelo, dopo i cori razzisti multa e una gara a porte chiuse

Una gara a porte chiuse, la prossima casalinga e 2.500 euro di multa. Così, il giudice sportivo ha punito il Sant’Angelo dopo quanto accaduto domenica scorsa in Lombardia nel match contro lo United Riccione. E le motivazioni del giudice parlano chiaro. "Per avere propri sostenitori – si legge nel comunicato ufficiale – nel corso della gara, lanciato un tubo di plastica sul terreno di gioco che sfiorava un calciatore avversario. I medesimi, nel corso del secondo tempo e in più occasioni, profferivano espressioni discriminatorie per motivi di razza all’indirizzo di alcuni calciatori di colore della squadra avversaria creando una situazione di tensione tra il pubblico presente in tribuna". Tra i provvedimenti c’è anche la squalifica fino al prossimo 30 giugno per Gianmarco Sorrentino, dirigente del Sant’Angelo reo di essere prima entrato, non autorizzato, sul terreno di gioco "ritandando la ripresa della gara – si legge – e profferendo espressioni offensive all’indirizzo di un calciatore e della panchina avversaria. Al termine della gara, dopo essere entrato nuovamente sul terreno di gioco, protestava all’indirizzo di un tesserato avversario e lo colpiva con un violento calcio al petto contribuendo ad alimentare disordini tra i sostenitori". Insomma, una severa punizione per il club lombardo. "Il giudice sportivo – commentano dal club della Perla Verde del presidente Pasquale Cassese che domenica sera aveva immediatamente denunciato quanto accaduto allo stadio Chiesa di Sant’Angelo Lodigiano – ha sentenziato togliendo ogni dubbio su quanto accaduto domenica. Grazie a tutti coloro che in questi giorni hanno fatto pervenire alla società, e soprattutto ai ragazzi, messaggi di stima e vicinanza".

Tornando al comunicato del giudice sportivo c’è una squalifica per lo United. Dovrà saltare la partita di domenica al ‘Nicoletti’ contro il Salsomaggiore il difensore Edoardo Scrosta squalificato per un turno. Nel girone D un turno di stop anche per Urbietis della Pistoiese, Bugno del Sant’Angelo, Riccelli della Bagnolese, Galli della Correggese, Campagna, Brucci e Leonardi del Corticella, Ricozzi del Crema, Bettoni e Cizza del Fanfulla, Bartolini del Real Forte Querceta.