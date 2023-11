Santarcangelo cinquina e 3 punti

Tutto il bottino in tasca per Rimini e Santarcangelo nella settima giornata del campionato Under 21. A secco la San Marino Academy. I biancorossi hanno guadagnato i tre punti davanti al pubblico amico contro il Russi (4-0) nel posticipo. Un successo firmato da Cecchini, Fabbri (doppietta per lui) e Gabrielli. Cinque i gol grazie ai quali lo Young Santarcangelo ha steso il Villafonata (5-2, con la doppietta di Mici e i gol di Nasroallah, Moretti e Monosi.

Futsal Under 21 (7ª giornata): San Marino Academy-Osteria Grande 2-6, X Martiri-Ceisa Gatteo 5-2, Città del Rubicone-Dozzese 1-2, Young Santarcangelo-Polisportiva Villafontana 5-2, Calcio a cinque Rimini-Russi 4-0. A riposo il Calcio a cinque Forlì.

Classifica: X Martiri 18; Dozzese, Calcio a cinque Rimini 13; Osteria Grande 11; Russi, Città del Rubicone 10; Ceisa Gatteo 9; San Marino Academy 7; Polisportiva Villafontana 6; Young Santarcangelo 4; Calcio a cinque Forlì 0.