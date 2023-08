Santarcangelo nel girone ‘dispari’

Qualche dubbio c’era, in fondo la possibilità che alcune squadre finissero nel gruppo A o in quello B era molto simile, ma ora che la Fip Emilia – Romagna ha ufficializzato la composizione dei gironi, anche Santarcangelo conosce le avversarie della stagione agonistica di C unica. La prima particolarità da segnalare è che la Dulca, così come le altre del gruppo B, dovrà osservare il turno di riposo. Già, perché il girone B è a 11 e quello A a 10. Ecco le avversarie degli Angels: Medicina, Guelfo, S.G. Fortitudo, BSL San Lazzaro, Lugo, Scuola Basket Ferrara, Baskers Forlimpopoli, Ozzano, Molinella, Cmp Global Basket Granarolo. Nel girone A, quello nord-ovest, ecco invece Novellara, Correggio, Arena Montecchio, CVD Casalecchio, Basket 2000 Reggio Emilia, Lg Competition Castelnovo ne’ Monti, Magik Parma, Francesco Francia Zola Predosa, Scandiano e Modena. La prima giornata di campionato è prevista nel weekend che si conclude domenica 1° ottobre.