Santarcangelo promosso con 4 turni d’anticipo

"Obiettivo centrato". E anche con più di qualche settimana d’anticipo. Lo Young Santarcangelo pareggia con la Colonnella e si regala la promozione in Prima categoria. Quando ancora mancano quattro giornate al termine del campionato. Ma ai gialloblù dal passato glorioso, e con la voglia di rimettersi in carreggiata pur ripartendo dal basso, bastano i 54 punti messi insieme in 22 gare (a oggi 13 in più dell’inseguitrice Rimini United) per fare scattare la festa. Così, quando l’arbitro dice che il match contro la Colonnella è finito, in casa gialloblù partono cori, compaiono striscioni e magliette celebrative. Si tratta della seconda promozione consecutiva per il club clementino, guidato dal presidente Nelson Nicolini, ripartito dalla Terza categoria nel 2020. Anno in cui è nato dalle ceneri del Santarcangelo calcio.