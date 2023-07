Santarcangelo ritrova Comuniello

Lo Young Santarcangelo procede con i ritorni. Dopo quello di Fuchi, ritorna alla base, dopo aver fatto tutta la trafila nel vivaio gialloblù dai Pulcini alla Berretti, Andrea Comuniello. Classe ’95, esterno di professione, porterà a Santarcangelo l’esperienza maturata con il Gatteo, club con il quale ha vinto per ben due volte il campionato di Prima categoria. "È bello tornare a Santarcangelo – dice Comuniello – Qui conservo i ricordi legati alla mia infanzia, ai primi calci dati a un pallone. Ho avuto la fortuna di giocare con un gruppo di compagni splendido e anche la fortuna di avere avuto degli allenatori che mi hanno insegnato tanto e trasmesso i valori del calcio come Moretti e Antonioli". Ora per Comuniello inizia un’altra avventura in gialloblù. E per lo Young l’avventura sarà quella di farsi valere anche in quel campionato di Prima categoria appena conquistato a suon di successi.