Santarcangelo si gode i talenti

Domani, sul ring di Roseto degli Abruzzi, con le fasi eliminatorie prenderanno il via i campionati italiani schoolboys e junior. Una rassegna importante, una ‘vetrina’ che avrà come protagonisti anche due ragazzi della Boxe Santarcangelo, la società del maestro Tiziano Scarpellini, ovviamente contento per questa duplice presenza tra i suoi allievi. Sul quadrato abruzzese saliranno il 13enne pugile riminese Cristian Sanna, già campione regionale schoolboys, 37-40 kg la sua fascia di peso. Insieme a lui combatterà pure Johnny Salaroli, a sua volta capace di aggiudicarsi il titolo regionale Junior. Salaroli, che è appena più grande del compagno di scuderia, ‘tirerà’ nella categoria riservata ai pesi massimi. In questa fase eliminatoria gli atleti coinvolti andranno a caccia del pass per prendere poi parte a quella fase finale che è in calendario tra poco meno di un mese, dal 18 al 21 maggio.