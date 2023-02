Santarcangelo stende il tris

Tre vittorie su altrettanti incontri. Questo l’eccellente ‘percorso netto’ centrato dai pugili della Boxe Santarcangelo sul ring di Reggio Emilia, teatro delle finali del torneo regionale dilettanti per Schoolboys, Junior e Youth al debutto. Nella categoria Youth, peso 63.5 kg, Bento Trezza, classe 2006, non ha fatto sconti a Nicolas Scudieri della Boxe Adora. Un match condotto tutto all’attacco da Trezza, con l’avversario che era costretto spesso a ‘legare’ per contenerne l’esuberanza. Nella categoria +80 kg Junior, invece, Johnny Salaroli, ragazzone del 2008 di 92 kg, aveva la meglio ai punti su Jamalu Youssef (Academy Sassuolo), rivale al quale rendeva ben 18 kg. Decisivo il terzo round, quando Salaroli alzava sensibilmente il ritmo. Fuori dal torneo, infine, ottimo ritorno sul quadrato dopo otto mesi di stop per il 2004 Noah Massart, a segno su Osama Rahmani nella fascia Elite 63.5 kg.