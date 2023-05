Sarà un Memorial con i baffi nel nome di Walter Nicoletti

Un memorial con i baffi. Quelli di Walter Nicoletti. Quelli che gli organizzatori del torneo di calcio giovanile che porta il nome dell’allenatore e insegnante santarcangiolese, venuto a mancare nel 2019, hanno voluto mettere in bella mostra nel logo del memorial. Che scatterà domani nella sua seconda edizione, organizzato dallo Young Santarcangelo, appena promosso nel campionato di Prima categoria. Quattro giorni di calcio, divertimento e sani valori dello sport. Come mister Nicoletti ha sempre insegnato ai suoi ragazzi in classe e ai suoi ragazzi in campo. Sedici squadre per la categoria Pulcini, sedici Esordienti a correre sull’erba del ’Valentino Mazzola’. Dalla Juventus all’Atalanta. Fino allo Stockholm, una delle più importanti società svedesi, a dare un sapore sempre più internazionale al torneo.

"Dietro questo evento c’è tanta organizzazione – dice la sindaca di Santarcangelo, Alice Parma – Non possiamo che andare orgogliosi di questi giorni di sport nel nome di un grande uomo". "Walter per lo sport di Santarcangelo è stato un’icona – dice il presidente dello Young Nelson Nicolini, ringraziando Gianluca Buratti per l’impeccabile organizzazione del memorial – L’ho incrociato molte volte come istruttore di calcio, basket, nuoto. E quello che più ha lasciato un’impronta sono stati i valori che è stato capace di trasmettere: rispetto, educazione, umiltà". Un torneo che apre la stanza dei ricordi a molti sportivi. E quella dell’amore dei figli di Nicoletti, Luca e Linda. "Era un uomo capace di fare breccia – ricordano – era sempre in grado di dare il giusto consiglio nel momento in cui ne avevi più bisogno".

Era così a casa Walter, con i figli, ma anche sui campi da gioco e in classe davanti ai suoi studenti. E pure quando saliva in cattedra facendo lezione agli aspiranti allenatori di tutta Italia. A Santarcangelo sono orgogliosi di lui. "Anche se lui si chiedeva sempre perché a Santarcangelo non lo avessero mai chiamato in panchina", sorride Nicolini. Ma si sa, essere profeti in patria è complicato. La stima e l’affetto però restano e anche ’le lezioni’ di rispetto e umiltà. Cose che non si comprano, ma si imparano e mister Nicoletti sapeva insegnarle benissimo.