"Sarà una partita molto dura, ma siamo pronti"

Pensa a una Recanatese che ultimamente è costretta spesso a fare la conta degli uomini il direttore sportivo dei marchigiani Josè Cianni. Ma pensa anche a un Rimini che all’andata riuscì a lasciare a secco la squadra di Giovanni Pagliari. "Non dimentichiamoci, inoltre, che – dice il ds – oltre alle tre big del campionato, è l’unica squadra che praticamente non fa il minutaggio. Sappiamo che ci attenderà una partita molto complessa, tra l’altro la terza in una settimana, ma, soprattutto in trasferta, noi abbiamo sempre dimostrato di fare ottime cose". Poi gli acciacchi, con l’infermeria piuttosto piena in vista della gara di oggi al ‘’Romeo Neri’’ "Gianluca Longobardi purtroppo – spiega il direttore Cianni – dovrà star fuori per oltre un mese. Ha accusato una piccola frattura al malleolo esterno della caviglia. Contro il Gubbio è rimasto in campo, stringendo i denti e direi quasi stoicamente ma, non ci sono alternative, deve fermarsi. Da questo punto di vista la nostra stagione è un massacro, non mi vengono altri termini: piove davvero sul bagnato ma, per l’ennesima volta siamo chiamati a reagire. Ricordo poi che ancora Giampaolo non è disponibile e lo stesso Pacciardi, pur aggregato con il resto del gruppo, dopo l’operazione che ha avuto, sta faticosamente cercando di raggiungere il top della condizione. Il quadro insomma non è dei più sereni." E per di più la Recanatese è reduce da una dura sconfitta contro il Gubbio. "Praticamente non ci siamo presentati in campo martedì scorso – ci va giù duro il ds –. Le motivazioni? Il gol subito dopo pochi secondi ha evidentemente provocato un contraccolpo psicologico notevole ma va detto che il Gubbio è una squadra fortissima e che ci ha creato grandi difficoltà, non concedendoci davvero nulla ma oggettivamente, per essere alla loro altezza dovevamo dare il 110 per cento ed invece siamo mancati. Restiamo a più 5 dalla zona playout ed è stata la nota lieta della giornata". Insomma, Recanatese, nonostante un girone di ritorno da big, lo dicono i numeri, ancora non può tirare un vero sospiro di sollievo e in Romagna si metterà oggi a caccia di quei punti necessari per poter dormire, in fretta, sonni più tranquilli.