Sardina, primi verdetti: una trentina le barche

La primavera è alle porte e come tradizione vuole torna la ‘Sardina Cup’, il campionato invernale organizzato dal Circolo Velico Riminese. Una manifestazione che andrà avanti per tutto marzo, in calendario quattro giornate nelle quattro domenicche. Nella tappa inaugurale sono state 29 le barche coinvolte nello specchio di mare di fronte al porto. Due le prove disputate, poco il vento e regatanti divisi per classi in base alla lunghezza dello scafo: presente pure la classifica Orc coi tempi compensati. Nella classe ‘Bravo’ doppietta di AL217, il Melges 32’ dell’armatore Bonfiglio Mariotti, così come tra i ‘Bravo C’ vince entrambe le prove Alter Fox, il Deheler 30’ OD, di Matteo Pagliariani. Hakuna Matata, l’Elan 37’ di Alberto Moricoli comanda in ‘Delta C’, così come X Altair di Vito Angelini fa la voce grossa tra gli ‘Echo’. Tra i ‘Figaro’, invece, un successo a testa per Antares del CvR (skipper Laura Bracci) e Soffio Kokopelli di Federica Gattei. Bene Orlanda, unico ‘Maxi’ in gara, e Dragonball tra i ‘Mini’. Domenica la seconda tappa.