Savoretti si conferma protagonista e leader

Tappa di grande spettacolarità per il circuito di footvolley riminese ai bagni 53, 54 e 55. Era il penultimo atto e ai nastri di partenza c’erano 26 coppie. La vittoria è andata ancora una volta a Luca Savoretti, in questo caso assieme a Luca Montironi, che hanno avuto la meglio in finale per 18-13 della coppia Paganini-Fabbri, autori di un torneo di alto livello. Si fermano in semifinale le corse di Colonna-Castellani (coppia rivelazione della serata) e Mazzotti-Martinetti, che escono sconfitti dal match più avvincente di serata contro i futuri vincitori di tappa. Nel torneo Silver vince la coppia Cedrini-Semprini, in finale contro Morolli-Conti.

La classifica generale, dopo un campionato dominato dall’inizio alla fine, vede Savoretti primo e aritmeticamente campione. Secondo Francesco Paganini e terzo Matteo Fabbri. L’ultima tappa estiva del circuito di footvolley avrà luogo martedì prossimo, 8 agosto.