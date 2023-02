Scatta la prevendita allo store ma anche al botteghino

Il Rimini si prepara sul campo, i tifosi si mettono in tasca un biglietti per esserci domenica al ‘Neri’. È scattata la prevendita dei biglietti per il match contro il Siena che è stato anticipato alle 14.30. I tagliandi si possono acquistare oggi e domani dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 allo store del Rimini al ‘Romeo Neri’. Store che sarà aperto anche domenica mattina dalle 10.30 alle 12.30. Poi nel pomeriggio del giorno del match entrerà in funzione il botteghino dello stadio di piazzale del Popolo dalle 13 alle 14.45 (15 minuti dopo l’inizio gara). Naturalmente, e come di consueto, i biglietti si possono acquistare anche dai rivenditori autorizzati. A Rimini alla tabaccheria Pruccoli, da Visit Rimini Ufficio turistico stazione, alla tabaccheria Romani e al Millenium Bar Tabaccheria. A Santarcangelo alla tabaccheria della Piazza. A San Marino al Free Shop del centro commerciale Atlante e a Cattolica alla caffetteria Mazzini. I prezzi dei biglietti: tribuna Centralissima intero 25 euro ridotto 22 euro. Tribuna centrale intero 22 euro e ridotto 19 euro. Tribuna laterale 15 euro, ridotto 12 euro. Distinti intero 15 euro, ridotto 12 euro. Curva locali intero 11 euro, ridotto 9 euro. Le riduzioni sono valide per invalidi, over 65 e donne. Il biglietto costa 2 euro per bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni nei settori laterale, distinti e curva.