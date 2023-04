Scatta la prevendita per la gara al Del Conero

Contestazione o no, mugugni o non mugugni, saranno tanti i tifosi del Rimini che sabato seguiranno i biancorossi allo stadio Del Conero per la partita contro l’Ancona (calcio d’inizio alle 17.30). Sfida decisiva in chiave spareggi. È già scattata la prevendita dei biglietti. I tifosi riminesi possono acquistare i tagliandi del settore ospiti al prezzo di 10 euro. Ridotto donne, over 70 e under 18 (10 anni compiuti – 17 anni compiuti), studenti e personale Università Politecnica Delle Marche) 7 euro, under 10 gratuito. Biglietti che si possono acquistare fino a venerdì alle 19, come di consueto. E si possono comprare on line sul sito di Diyticket o nel punto vendita autorizzato che a Rimini è la Tabaccheria Pruccoli. Tutto questo mentre la squadra di Marco Gaburro continua ad allenarsi sul campo. Ancora un lavoro personalizzato per Gigli e Panelli. Il tecnico veneto spera di recuperare il primo considerando che, comunque, Panelli ad Ancona non ci sarà, fermato dal giudice sportivo.