Scattano gli spareggi

Archiviato il turno preliminare con i successi di Juvenes-Dogana e Faetano è arrivato il momento del tabellone principale, i playoff veri e propri che metteranno in palio un posto in Europa Conference League. Quelli che andranno in scena nel fine settimana sono di fatto gli incontri d’andata dei quarti di finale che – al pari delle semifinali – prevedono anche gare di ritorno. Ma non supplementari o rigori, perché in caso di parità nel risultato combinato delle due partite, sarebbero le squadre meglio posizionate in regular season a superare il taglio. A fare eccezione saranno la finale playoff e la gara unica per l’assegnazione del quarto posto, che includo l’eventuale appendice dei tempi supplementari e dei rigori. Il programma. Oggi alle 15: Libertas-Tre Fiori (a Domagnano) e Virtus-Folgore (Montecchio). Domani alle 15: Cosmos-Faetano (Dogana) e La Fiorita-JuvenesDogana (Montecchio).