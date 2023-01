Scendono in campo i baby calciatori

Al Garden da questo mese di gennaio parte all’interno della sezione calcio un corso sperimentale riservato ai bambini delle categorie 2017-2018. Il progetto, appena nato, è curato da Valter Sapucci, responsabile della sezione calcio del Garden, che ha in Valerio Scirocco il coordinatore dello staff di educatori completato da Enea Carboni e Francesco Corona. "Il corso – spiegano gli organizzatori – prevede due allenamenti settimanali di un’ora ciascuno. Al martedì in calendario sedute tradizionali con un’attenzione particolare all’attività presportiva e agli schemi motori di base; nella lezione del sabato viene introdotta come novità la partecipazione dei genitori che attraverso un programma di esercizi e giochi appositamente studiato saranno parte attiva nell’allenamento dei figli". Non resta che iniziare a correre.