Schiaratura vola agli Italiani nei 3000

Brayan Schiaratura, 17 anni, stacca il pass per i campionati italiani allievi che si terranno a Caorle a fine giugno. Il mezzofondista figlio d’arte era impegnato nei 3.000 metri allo stadio ‘Galli’ di Imola, teatro dei campionati di società su pista allievi e allieve. Nonostante il gran caldo Schiaratura jr. vinceva in 9’06’’91, tempo che rappresenta il personale e, soprattutto, il minimo per gli Italiani. Il giorno prima, invece, l’atleta del Golden aveva centrato il successo nei 1.500 in 4’11’’61 (qui occorreva fare 4’10’’ per qualificarsi). Minimo sfiorato anche per Maxim Mariotti, quinto nei 110 ostacoli allievi in 15’’82 (sarebbe servito 15’’65). Per l’eclettico Mariotti, poi, un buon 36.19 mt nel giavellotto. Sempre a Imola, in un meeting provinciale, 3’46’’9 di Pietro Lami nei 1.200 siepi e 50’’2 di Mia Nanni nei 300 hs cadette, dove a prevalere era Emma Berlini (Rimini Nord) in 47’’9. Bene, infine, la staffetta 4x100 cadette del Golden, seconda in 54’’3.