Sci Beccari al Festival della gioventù

E’ rappresentata anche la piccola repubblica di San Marino, nella 14esima edizione del Festival Olimpico invernale della Gioventù Europea, rassegna che si è aperta ieri a Trieste con la tradizionale cerimonia d’apertura e che andrà avanti fino a sabato 28 in Friuli Venezia Giulia. A far sventolare il vessillo dei titani è lo sciatore Mattia Beccari, accompagnato in questa trasferta nel nord-est del Belpaese dal capo missione William Zanna e dal tecnico Riccardo Stacchini. Mattia avrà qualche giorno a disposizione per allenarsi, per prendere confidenza con la pista, con la neve. Poi, mercoledì 25, farà il suo debutto ufficiale nella manifestazione prendendo parte allo slalom gigante, gara che trova ospitalità alla Ski Area di Tarvisio. E sempre lì, a Tarvisio, il giovane sciatore sammarinese si cimenterà pure venerdì 27, quando il programma dello sci alpino propone lo slalom speciale maschile. Due gare nel giro di quarantott’ore, dunque, una ghiotta opportunità per maturare un’esperienza davvero importante.